Amerika'da iPhone satışları rekor seviyeye ulaştı. Yapılan yeni araştırmaya göre ABD'de kullanılan iPhone'ların sayısı daha önce hiç olmadığı kadar yüksek.



Amerika'da iPhone satışları rekor seviyeye ulaştı. Yapılan yeni araştırmaya göre ABD'de kullanılan iPhone'ların sayısı daha önce hiç olmadığı kadar yüksek.



Bildiğiniz gibi son günlerde Galaxy S8 ve S8+'ın satış rakamları gündemi meşgul ediyor. Ancak Samsung yeni amiral gemisiyle satışlarını arttırırken Apple da boş durmuyor. Apple'ın son amiral gemisi iPhone 7 tüm dünyada satmaya devam ediyor. Telefon özellikle Apple'ın anayurdu olan Amerika'da büyük ilgi görüyor. Apple'ın son telefonunun yakaladığı başarı, iPhone satışlarını rekor seviyelere taşıdı.



comScore'un yeni araştırmasına göre Amerika'da iPhone kullanan kişilerin sayısı bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaştı. comScore'un araştırmasına göre ABD'de 85.8 milyon iPhone kullanılıyor. Bu iPhone'ların yüzde 15'ini iPhone 7 ve iPhone 7 oluşturuyor. Amerika'da kullanılan iPhone modelleri arasında aslan payı iPhone 6'ya ait. Amerika'da kullanılan Apple telefonlarının yüzde 48.4'ünü iPhone 6 oluşturuyor.



comScore'un dikkat çektiği bir diğer konu da Apple kullanıcılarının genelde başka markaya geçmiyor olması. Yapılan araştırmaya göre ABD'deki iPhone sahiplerinin büyük bölümü bu yıl çıkacak iPhone 8'i satın almayı planlıyor.



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