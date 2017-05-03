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iphone satışları düştü

İPHONE SATIŞLARI DÜŞTÜ

Teknoloji devi Apple'ın geliri yüzde 4.5 artarak 52.9 milyar dolara, net kârı yüzde 4.8 artarak 11 milyar dolara ulaştı. iPhone satışları yüzde 0.8, iPad tablet satışları yüzde 12.7 düştü

Tarih : 03 Mayıs 2017, 12:03
Puan Ver : İphone Satışları Düştü(8/10)8


Teknoloji devi Apple, bu yılın ocak-mart döneminde net kar ve gelirinin arttığını açıkladı. Apple'dan yapılan açıklamaya göre, ocak-mart döneminde şirketin geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.5 artarak 52.9 milyar dolar oldu. Apple'ın toplam gelirinin yüzde 65'i uluslararası satışlardan elde edildi.



Şirketin bu dönemde net kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artarak 11 milyar dolara yükseldi.



Söz konusu dönemde, iPhone satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.8 düşerek 50.8 milyona, iPad satışları da yüzde 12.7 azalarak 8.9 milyona geriledi. Mac bilgisayar satışları ise yüzde 5 artarak 4.2 milyona ulaştı.



 



kaynak:habertürk








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