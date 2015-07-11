İPHONE REKLAMLARI REKABETİ KIZIŞTIRACAK
Apple, iPhone 6 ve iPhone 6 Plus için yayınladığı iki yeni reklam ile iPhone sahibi olmayanları kıskandıracak ve rakiplerini de çıldırtacak gibi gözüküyor.
iOS ve Android arasında yaşanmakta olan akıllı telefon savaşlarına geçtiğimiz dönemlerde Windows Mobile'da katılmıştı. Piyasada yer alan bu büyük rekabet, firmalardan ziyade kullanıcıların lehine durumlar oluşturuyordu. Firmalar yeni modelleri ile birbirleriyle yarışırken çeşitli yenilikler ve entegrasyonlar ile kullanıcıların deneyimlerini güçlendiriyorlardı.
Akıllı telefon pazarındaki bu rekabet firmaların tanıtım reklamları ile bazı zamanlar daha da kızışıyordu. Lumia ve Galaxy S serisi ile iPhone modellerine ufak bir göndermede bulunan reklamlar konusunda Apple bugüne kadar sessizliğini koruyabilmişti.
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