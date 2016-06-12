

iPhone uzun yıllardan beri telefon modellerinde benzer serileri gerçekleştirirken iPhone SE modeli ile başlayan değişikliğin devam edeceği belirtildi.







Dünya genelinde en popüler cep telefonu üreticilerinden birisi olan Apple iPhone SEmodelini çıkarttıktan sonra piyasada büyük bir şaşkınlık yaratmıştı.



İPhone 7 Bekleniyor!



Kullanıcılar iPhone 6 serisinin ardından iPhone 7 serisinin kullanıma sunulmasını beklerken Apple bu konuda sürpriz bir hamle ile iPhone modelini kullanıcılar ile buluşturmuştu. Üstelik ekran modelinde yapılan küçültme ile birlikte kullanıcılara eski yıllardaki iPhone modellerinin bir benzeri sunulurken ekranın küçük olması ve beklentilerin karşılanmaması bu modelin çok fazla ilgi görmemesine neden olmuştu.



İPhone Pro Geliyor!



Konuyla ilgili bugün gündeme gelen iddialarda Apple'ın iPhone SE gibi benzer bir telefon üzerinde de çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Yeni modelin adının iPhone Pro olacağı belirtilirken iPhone Pro ile ilgili detaylar da gündemde yer almaya başladı.



2017'de Geliyor!



Telefonun 2017 yılında kullanıcılar ile buluşturulması beklenirken 24 megapiksel arka kamerası ve 8 megapiksel ön kamerası ile birlikte oldukça yüksek özelliklerde olacağı belirtildi. Hızlı şarj, su geçirmezlik, toza karşı duyarlılık gibi pek çok özelliği ile sunulacak telefondan aynı zamanda en az üç GB RAM'in olması bekleniyor. Bu konuda önümüzdeki günlerde çok daha fazla bilgi ve detay gelebilir.