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iphone kullanıcılarını çıldırtan sorun!

İPHONE KULLANICILARINI ÇILDIRTAN SORUN!

Son zamanlarda iPhone'larında aralıklarla yeniden başlatma sorunu yaşayan kullanıcıların sabrı taşmaya başladı.

Tarih : 13 Temmuz 2015, 09:41
Puan Ver : İphone Kullanıcılarını Çıldırtan Sorun!(10/10)12


Son zamanlarda iPhone'larında aralıklarla yeniden başlatma sorunu yaşayan kullanıcıların sabrı taşmaya başladı.



Cihazında aynı sorunu yaşayan kullanıcılar, seslerini duyurmak için Tumblr ve Twitter gibi platformlarda ‘iPhone keeps restarting' etiketiyle gönderiler paylaşmaya başlamış durumda.



İlk olarak 5S modellerde yaşandığı düşünülen yeniden başlatma sorununun daha sonra farklı iPhone ve iOS sürümlerini kullananlarda da yaşandığı ortaya çıktı. Twitter'dan önce Tumblr'de yüzler ‘iPhone keeps restarting' etiketiyle yaşadığı sorunları dile getiren kullanıcılar, biraz mizahi yolla biraz da öfkeyle düşüncelerini dile getirdiler. Şimdiye kadar cihazların yeniden başlama sorunuyla ilgili 400'den fazla içeriğin girilmesi, olayın yaygın bir yazılım sorunu olduğunu ortaya çıkarıyor.



Apple'ın ürün destek departmanı ise sorunun cihazdaki iOS sürümünün güncellenerek çözülebileceğini belirtiyor. Buna rağmen birçok kullanıcının daha önce bunu denediklerini ve sorunun devam ettiğini belirtmesi dikkat çekiyor.



PC Düşüşte, Mac Yükseliyor!

 






Etiketler: İphone  Kullanıcılarını  Çıldırtan  Sorun    haber

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