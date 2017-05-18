İphone Kullanıcıları Çok Sadık!
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iphone kullanıcıları çok sadık!

İPHONE KULLANICILARI ÇOK SADIK!

Yapılan bir araştırma sonucuna göre mevcut iPhone kullanıcıları, iPhone modellerine büyük bir bağlılık içinde. Anket sonuçlarında çıkan oranlar bir hayli etkileyici.

Tarih : 18 Mayıs 2017, 17:33
Puan Ver : İphone Kullanıcıları Çok Sadık!(7/10)4


Yıl sonuna doğru iPhone 7s, 7s Plus ve iPhone 8 modellerinin tanıtılması bekleniyor. Ancak son dönemde düşen iPhone satışları bir yana, asıl soru kaç kişinin cihazlarını yeni modellerle güncelleyeceği.



Araştırma şirketi Morgan Stanley'in yaptığı ankete göre mevcut iPhone kullanıcıları markaya oldukça bağlı!








Etiketler: İphone  Kullanıcıları  Çok  Sadık    haber

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