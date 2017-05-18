İPHONE KULLANICILARI ÇOK SADIK!
Yapılan bir araştırma sonucuna göre mevcut iPhone kullanıcıları, iPhone modellerine büyük bir bağlılık içinde. Anket sonuçlarında çıkan oranlar bir hayli etkileyici.
Yıl sonuna doğru iPhone 7s, 7s Plus ve iPhone 8 modellerinin tanıtılması bekleniyor. Ancak son dönemde düşen iPhone satışları bir yana, asıl soru kaç kişinin cihazlarını yeni modellerle güncelleyeceği.
Araştırma şirketi Morgan Stanley'in yaptığı ankete göre mevcut iPhone kullanıcıları markaya oldukça bağlı!
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