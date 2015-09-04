Meraklı iOS kullanıcıların tercih ettiği Jailbreak işlemi can yakmaya devam ediyor. Yeni ortaya çıkan bir bilgiye göre KeyRaider isimli casus yazılım, Apple kullanıcı bilgilerini ele geçirmeye başladı. KeyRaider isimli yeni casus yazılımın detayları ve yaptıkları haberimizde.



iOS kullanıcılarının cihazlarındaki kısıtlamaları kaldırmak için tercih ettiği Jailbreak işlemi tekrar can yakmaya başladı. Apple tarafından asla önerilmeyen, cihazları garanti kapsamı dışına çıkarak Jailbreak işleminin yeni belası KeyRaider oldu.



Aşağıda yer alan fotoğrafın ortaya çıkması ve kullanıcı şikayetlerinin artmasıyla belirginleşen olayın bir virüs sebebiyle olduğu netleşti. KeyRaider, iOS işletim sisteminin bir güvenlik açığından faydalanarak Apple ID olarak tanımlanan Apple hesabınıza ait kullanıcı adınıza ve şifrenize ulaşabiliyor.



Dünya çapında 225.000 kişinin etkilendiği KeyRaider, Apple hesap bilgilerinizi ele geçirerek App Store ve iTunes üzerinden sizi kredi kartınızı kullanarak harcama yapabiliyor. Amerika, Kanada ve İngiltere'den gelen şikayetlerle doğrulanan bu casus yazılım sadece Jailbreak işlemi yapılmış iPhone, iPad ve iPod cihazları etkiliyor.



KeyRaider'ın yaptığı tek şey bu değil. Aynı zamanda her Apple cihazı için özel olarak tanımlanan cihaz bilgilerini ve güvenlik sertifikalarını da çalıyor. Virüsün henüz tam olarak hangi uygulamadan bulaştığı bilinmiyor ancak Apple'ın iOS'taki bu güvenlik açığını giderici bir güncelleme yayınlayacağı tahmin ediliyor.







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