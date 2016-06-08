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iphone her 3 yılda bir önemli değişikliklere gidecek

İPHONE HER 3 YILDA BİR ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLERE GİDECEK

Apple'ın bundan sonra her 3 yılda bir önemli değişikliklere sahip iPhone'lar çıkaracağı söyleniyor. Aradaki yıllarda çıkan modellerden sadece ufak değişikliklere sahip olacak.

Tarih : 08 Haziran 2016, 10:00
Puan Ver : İphone Her 3 Yılda Bir Önemli Değişikliklere Gidecek(10/10)10


Apple'ın bundan sonra her 3 yılda bir önemli değişikliklere sahip iPhone'lar çıkaracağı söyleniyor. Aradaki yıllarda çıkan modellerden sadece ufak değişikliklere sahip olacak.



Amerikalı teknoloji devi Apple, akıllı telefon stratejisinde önemli bir değişikliğe gidiyor. Şirket bundan sonra önemli yeniliklere sahip akıllı telefonlarını her 3 yılda bir satışa çıkaracak. Arada geçen yıllarda çıkan telefonlar ise belli başlı küçük değişiklikler ve geliştirmelere sahip olacak. Apple'ın bu uygulamaya iPhone 6 ile birlikte başladığı söyleniyor. Yani bu durum iPhone 7'yi de etkileyecek.



Apple'a yakın kaynaklar tarafından paylaşılan bu bilgi, son dönemde çıkan söylentileri de doğruluyor. Hatırlayacağınız gibi şu ana kadar çıkan söylentilerde, bu yıl çıkacak iPhone 7'nin çok önemli değişikliklere sahip olmayacağı, beklenen birçok özelliğinin 2017'de çıkacak iPhone 8'e saklanacağı iddia ediliyordu. Bakıldığı zaman Apple'ın büyük değişikliklerle gelen son telefonu 2014'te çıkmıştı. Bu yüzden şirketin bu sonraki yenilikçi telefonunu anca 2017'de görebileceğiz gibi duruyor. Apple'ın bu kararı, teknolojinin gelişme hızıyla her yıl önemli değişiklikler yapamayacağını anlamasının ardından aldığı söyleniyor.



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