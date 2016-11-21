Apple iddiaya göre İPhone fabrikalarını Amerika'ya taşıyor. Çin'deki iş ortaklarından Amerika'da üretim yapmak için teklif isteyen firma pek olumlu sonuçlar alabilmiş değil.



Apple iddiaya göre İPhone fabrikalarını Amerika'ya taşıyor. Çin'deki iş ortaklarından Amerika'da üretim yapmak için teklif isteyen firma pek olumlu sonuçlar alabilmiş değil.



Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından olan Apple ürünlerinin hepsini Amerika'da tasarlasa da üretimleri Çin'de yaptırıyordu. Çin'de bulunan düşük iş gücü nedeniyle gidilen bu durum değişeceğe benziyor. Amerikan şirketlerin yanı sıra tüm dünyadaki üreticiler üretim maliyetinin düşük olması nedeniyle Çin'de üretim yapmayı tercih ediyor. Hayat standartlarının düşük olduğu Çin'in üretim bölgelerinde fabrika işçileri çok kötü koşullar altında bile çalışmayı kabul edebiliyorlar.



Geçtiğimiz senelerde Apple cihazların büyük kısmını üreten Foxconn fabrikasında intiharlara kadar uzanan sorun Çin içerisinde bir türlü çözüme kavuşturulamazken Foxconn yetkilileri işçilerini kastederek ‘1 milyon hayvana sahibim' ifadesini sarf etmişti. Tüm bunlar bir yana Amerika'nın yeni başkanı Donald Trump seçim öncesinde yaptığı açıklamada ithal ürünlere vergiyi %35 oranına getireceğinin sözünü vermişti.



Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden de olsa Amerika kendi içerisinde birçok soruna sahip. İş gücüyle ilgili de sorunlar yaşan ülke son zamanlarda Çin'deki üretimlerin Amerika'ya kaydırılması konuşuyor. Bazı siyaşetçilerin Amerika'nın sorunlarını çözmek için öne sürdüğü Çin'de üretim yapan fabrikaları Amerika'ya kaydırarak burada ek iş gücü oluşturma fikri halk tabanından da destek görmüştü.



Başkan olarak seçilen Donald Trump ise seçildiği zaman Amerikan şirketlerin yurt dışında üretilen ürünlerine %35 gümrük vergisi getireceğinin sözünü vermişti. Maliyet hesaplarını alt üst eden bu durum Apple'ı da zora sokmuşa benziyor. Şirket iddialara göre ana iki üreticisi olan Foxconn ve Pegatron'dan Amerika'da üretim yapılması için teklif istedi. Foxconn teklif için çalışmalara başlasa da Pegatron bunun imkansız olduğunu öne sürerek teklif vermeyeceğini bildirdi.



Üretim maliyetlerinin çok daha yüksek olduğu Amerika'da İPhone'ları üretebilmek için pek çok fabrikanın kurulması gerekiyor. İPhone birleştirme işlemlerinin yapıldığı fabrikaların yanı sıra Apple'ın parça tedarik ettiği üreticilerin de Amerika'ya fabrika kurması gerekecek. Maliyetleri büyük oranda arttıran bu durum için Tim Cook bir açıklama yapmıştı. Seçimlerden önce verdiği bir mülakatta ‘Trump %45 gümrük vergisi getirse bile Çin'de üretim daha düşük maliyetli' ifadelerini kullanan Apple CEO'su parça tedarik edecekleri fabrikaların hiçbirinin Amerika'da olmadığını söyledi.



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