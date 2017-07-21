The Korea Economic Daily'nin haberine göre iPhone 9'un ayrıntıları belli olmaya başladı.

LG Chemical yeni iPhone için batarya üretecek. L şeklinde olması planlanan yeni bataryaların şarj ömrünü 1.5 katına kadar çıkarması bekleniyor. Bataryaların üretimine 2018'de başlanak.

Kaynak: haberinburada