İPHONE 9'UN BATARYASI LG CHEMİCAL'DAN
Yeni iPhone 9'un bataryasını LG Chemical üretecek. L şeklindeki lityum pillerin şarj ömrünün 1,5 gün gitmesi bekleniyor.
The Korea Economic Daily'nin haberine göre iPhone 9'un ayrıntıları belli olmaya başladı.
LG Chemical yeni iPhone için batarya üretecek. L şeklinde olması planlanan yeni bataryaların şarj ömrünü 1.5 katına kadar çıkarması bekleniyor. Bataryaların üretimine 2018'de başlanak.
Kaynak: haberinburada
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