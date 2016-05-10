2017 yılında çıkacak olan iPhone 8 için hazırlıklara şimdiden başlandı. Birçok yenilikle gelecek telefonda yer alacak A11 işlemcinin yongası üretim aşamasına geçti.



2017 yılında çıkacak olan iPhone 8 için hazırlıklara şimdiden başlandı. Birçok yenilikle gelecek telefonda yer alacak A11 işlemcinin yongası üretim aşamasına geçti.



Bildiğiniz gibi Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 7'yi bu yılın Eylül ayında tanıtması bekleniyor. Ancak daha iPhone 7 çıkmadan gözler 2017 yılında çıkacak yeni iPhone'a, yani iPhone 8'e çevrilmiş durumda. Çünkü şu ana kadar gelen bilgiler, iPhone 7'nin pek bir yenilik sunmayacağını ve Apple'ın asıl değişiklikleri 2017 yılında çıkaracağı telefonuna sakladığını gösteriyor.



Apple cephesinden gelen yeni haberler de bu iddiaları destekliyor. Çünkü daha iPhone 7 bile çıkmamışken, Amerikalı teknoloji devi bir sonraki telefonu, yani iPhone 8 olması beklenen telefon üzerinde çalışmaya başlamış durumda. 2017 yılında çıkacak yeni iPhone'un A11 işlemcisinde kullanılacak olan yongalar şimdiden üretilmeye başlandı. Bildiğiniz gibi bu yeni yongaları Samsung ve TSMC şirketleri üretecekti. Samsung henüz üretim aşamasına geçmedi ama TSMC'nin üretime başladığı söyleniyor. A11 işlemcilerde 10nm FinFET yongaları kullanılacak.



