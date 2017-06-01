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iphone 8'in boyutu iphone 7'den büyük olacak

İPHONE 8'İN BOYUTU İPHONE 7'DEN BÜYÜK OLACAK

Apple'ın onuncu yılına özel piyasaya sürülecek olan ve yılın en merak edilen akıllı telefonu olan iPhone 8'e ilişkin ortaya atılan sızıntılara bir yenisi daha eklendi.

Tarih : 01 Haziran 2017, 11:54
Puan Ver : İphone 8'in Boyutu İphone 7'den Büyük Olacak(8/10)6


Apple'ın onuncu yılına özel piyasaya sürülecek olan ve yılın en merak edilen akıllı telefonu olan iPhone 8'e ilişkin ortaya atılan sızıntılara bir yenisi daha eklendi. Ortaya çıkan yeni görselde iPhone8 ve iPhone 7 yan yana duruyor. Görselde iPhone 8'in boyut olarak iPhone 7'den daha büyük olduğu açıkça görülüyor.



Görsellerde iPhone 8'in boyutu 143.59 x 70.94 x 7.57 mm iken iPhone 7'nin boyutu 138.3 x 67.1 x 7.1 mm olarak belirlendi. Rakamlar da gösteriyor ki iPhone 8, serinin bir önceki telefonundan hem daha geniş hem de daha uzun olacak. Ayrıca iPhone 8'in daha yüksek kapasiteli bir pile olanak tanıması açısından daha kalın da olabileceği gözlendi. Ancak pil kapasitesi bu noktada bilinmezliğini koruyor.



 



kaynak:tamindir








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