Başkan Trump'ın ABD merkezli firmalara ülkede üretim için baskı yaptığı dönemde, Apple'ın yeni iPhone modellerinin bazı parçalarının Çin'de üretilmeyeceği haberi geldi.



İphone akıllı telefonların arkasında yazan "Designed in California. Made in China" yazısı hepimizin dikkatini çekmiştir. Ancak Eylül ayında gün yüzüne çıkması beklenen OLED ekranlı iPhone'un tasarım ve işlevselliğinin önemli ve belirleyici bir parçası olan ekran panellerinin tamamı Güney Kore'de üretilecek. Samsung Display'in tedarik sürecinde aslan payını aldığı biliniyor, ancak bunların OLED ekranlı iPhone için talep edilen ekran panelinin tamamını karşılamadığı da sır değil.



Ancak The Investor, Samsung Display'in , Samsung şemsiyesinin altında ve dışında birkaç önemli parça ile birlikte tüm ekran grubunun sorumluluğunu üstlendiğini belirtiyor. Kamera sensörleri ve uygulama işlemcileri üreten yarı iletken bölümü Samsung System LSI, ekran sürücüsü çipini de üretecek.



Her ikisi de Koreli şirket olan STEMCO ve LG Innotek, işlemcileri Interflex, BH ve Samsung Electro-Mechanics tarafından sağlanan esnek baskılı devre kartına bağlayan filmlerin üretimini üstlenecek. Yine bu üç şirket de Güney Kore bayrağını dalgalandırıyor.







kaynak:maxicep



