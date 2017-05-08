

Apple'ın iPhone'un 10. yılına özel olarak premium özelliklere sahip yeni bir model üzerinde çalıştığı bilinen bir gerçek. Şimdilik iPhone 8 olarak adlandırılan bu model özellikle ön tarafını uçtan uca kaplayan OLED ekranı ile dikkatleri üzerine çekmiş durumda.







Klasikleşen Apple tasarım çizgisinin dışına çıkacak ilk iPhone modeli olan iPhone 8, bunun haricinde 3D tarayıcı gibi devrim niteliğinde özelliklere de sahip olacak.







Elbette söz konusu Apple olduğunda kullanıcıların beklentileri de biraz daha yüksek seviyede oluyor. Şimdiye kadar sızdırılan raporlarda, Apple'ın parmak izi okuyucusunu ekranın alt kısmına yerleştireceği belirtiliyordu. Fakat son birkaç haftadır bu söylentinin pek de olası görülmediği anlaşıldı.







Zira Apple bu iş üzerine yoğun bir mesai harcamasına karşın, parmak izi okuyucusunu ekranın altına yerleştirmeyi başaramadı. Daha doğrusu bu teknolojiyi verimli bir şekilde kullanım safhasına aktaramadı. Hatırlanacağı üzere Samsung'un da S8 modelinde parmak izi okuyucusunu ekranın alt kısmına yerleştireceği iddia edilmiş fakat, S8 ve S8 Plus'ta parmak izi okuyucusu telefonun arka kısmında ortaya çıkmıştı.







Ortaya çıkan son raporlara göre Apple'da Samsung'un yolunda ilerliyor. Analistlere göre Apple ya parmak izi okuyucusunu tamamen rafa kaldıracak ya da parmak izi okuyucusunu telefonun arka kısmına yerleştirecek.







Geçtiğimiz gün sızdırılan son çizimler iPhone 8'de parmak izi okuyucusunun telefonun arka kısmında olacağını net bir şekilde gözler önüne seriyor. Yine de net bilgiler için biraz daha beklememiz gerekecektir.







kaynak:donanımgünlüğü