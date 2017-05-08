Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

iphone 8'de parmak izi okuyucu nerede olacak?

İPHONE 8'DE PARMAK İZİ OKUYUCU NEREDE OLACAK?

Apple'ın iPhone'un 10. yılına özel olarak satışa sunacağı iPhone 8 modelinde parmak izi okuyucusu nerede bulunacak? İşte detaylar.

Tarih : 08 Mayıs 2017, 10:19
Puan Ver : İphone 8'de Parmak İzi Okuyucu Nerede Olacak?(8/10)8


Apple'ın iPhone'un 10. yılına özel olarak premium özelliklere sahip yeni bir model üzerinde çalıştığı bilinen bir gerçek. Şimdilik iPhone 8 olarak adlandırılan bu model özellikle ön tarafını uçtan uca kaplayan OLED ekranı ile dikkatleri üzerine çekmiş durumda.



Klasikleşen Apple tasarım çizgisinin dışına çıkacak ilk iPhone modeli olan iPhone 8, bunun haricinde 3D tarayıcı gibi devrim niteliğinde özelliklere de sahip olacak.



Elbette söz konusu Apple olduğunda kullanıcıların beklentileri de biraz daha yüksek seviyede oluyor. Şimdiye kadar sızdırılan raporlarda, Apple'ın parmak izi okuyucusunu ekranın alt kısmına yerleştireceği belirtiliyordu. Fakat son birkaç haftadır bu söylentinin pek de olası görülmediği anlaşıldı.



Zira Apple bu iş üzerine yoğun bir mesai harcamasına karşın, parmak izi okuyucusunu ekranın altına yerleştirmeyi başaramadı. Daha doğrusu bu teknolojiyi verimli bir şekilde kullanım safhasına aktaramadı. Hatırlanacağı üzere Samsung'un da S8 modelinde parmak izi okuyucusunu ekranın alt kısmına yerleştireceği iddia edilmiş fakat, S8 ve S8 Plus'ta parmak izi okuyucusu telefonun arka kısmında ortaya çıkmıştı.



Ortaya çıkan son raporlara göre Apple'da Samsung'un yolunda ilerliyor. Analistlere göre Apple ya parmak izi okuyucusunu tamamen rafa kaldıracak ya da parmak izi okuyucusunu telefonun arka kısmına yerleştirecek.



Geçtiğimiz gün sızdırılan son çizimler iPhone 8'de parmak izi okuyucusunun telefonun arka kısmında olacağını net bir şekilde gözler önüne seriyor. Yine de net bilgiler için biraz daha beklememiz gerekecektir.



 



kaynak:donanımgünlüğü








Etiketler: İphone  8  De  Parmak  İzi  Okuyucu  Nerede  Olacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER