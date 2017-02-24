

Dünyanın önde gelen Apple analistlerinden Ming-Chi Kuo, iPhone 8 hakkında önemli bilgiler vermeye devam ediyor. İşte detaylar.



Şu aralar teknoloji gündeminin en çok konuşulan konularından birisi deApple'ın önümüzdeki dönemde satışa sunacağı yeni iPhone 8modeli. Apple ürünleri hakkında yaptığı isabetli analizlerle adından söz ettiren Ming-Chi Kuo, yeni iPhonemodelleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.



Daha önce 3 farklıiPhonemodelinin satışa sunulacağını söyleyen Kuo, bu tezini yeniledi. Bu modellerden ikisinin klasik iPhoneçizgisinde olacağını belirten ünlü analist, iPhone 8konusundaki söylemlerini ise güncelledi.



Kuo,iPhone 8'in daha önce belirttiği gibi alt kısımda ayrı bir panelle gelmeyeceğini ve ön tarafın tamamen OLEDekrandan ibaret olacağını söyledi. Hatırlanacağı üzere Kuo daha öncesinde iPhone 8'in alt kısmının yeni MacBook Pro'dakine benzer dokunmatik bir panele sahip olabileceğini söylemişti.



iPhone 8hakkındaki bir diğer yeni söylenti ise telefonun yüz tanıma sistemine sahip olacağı yönünde. Bu iddianın ana kaynağı ise Apple'ın geçtiğimiz günlerde İsrailli RealFace'i satın alması.



RealFaceyüz tanıma teknolojisi konusunda dünyanın en iyilerinden birisi. Öyle ki, tıpatıp birbirine benzeyen iki ikizi bile rahatlıkla birbirinden ayırt edebiliyor.



Tabi ki RealFacenormal kameralarda o kadar da verimli değil. Bundan ötürü Apple'ın iPhone 8'in ön kısmına 3D kamera yerleştireceği de söyleniyor. Kızıl ötesi teknolojisi ile donatılacak olan bu kamera derinlik algısı sayesinde yüzleri birbirinden kolayca ayırt edebilecek.



Kuo, iPhone 8fiyatının 1000 doların üzerinde olacağı konusunda ise hala ısrarlı. Bekleyip göreceğiz.



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