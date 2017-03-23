

Apple'ın 10. yıla özel olarak tasarladığı yeni iPhone modeli hakkında çeşitli iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. İşte iPhone 8 hakkındaki son detaylar.



Teknoloji ve yazılım dünyasının öncü isimlerinden biri olan Apple, bu sene iPhone'un 10. Yılına özel yepyeni bir tasarım anlayışıyla kullanıcıların karşısına çıkacak. Muhtemelen iPhoneile özdeşleşen hometuşunu telefondan kaldırarak işe başlayacak olan Cupertino merkezli şirketin nasıl bir tasarım üzerinde çalıştığı ise merak konusu. Şimdiye kadar iPhone 8tasarımıyla ilgili birçok bilgi sızdırılmış olsa da bunların hiçbiri somut nitelik kazanmış değil.



Geçtiğimiz gün iPhone 8tasarımıyla ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Bu iddiaya göre Apple, 10. Yıla özel olarak geliştirdiği yeni iPhone modelinde temel olarak ilk iPhonemodellerini baz alacak.



Son çıkan söylentilere göre yeni iPhone modeli düz hatlar yerine aynı iPhone 3GS'te olduğu gibi oval hatlara sahip olacak. Yani telefonu düz bir alana koyduğunuzda orta kısımdan kenarlara doğru yükselen bir kavis bulunacak.



Tabi ki bu söylentilerin de diğerleri gibi hiç bir dayanağının bulunmadığını söylememiz gerekiyor. Malum iPhone 8'in satışa sunulmasına daha çok uzun bir süre var. BelkiApplebile henüz yeni iPhone'nun tasarımı konusunda bazı noktalarda kararsız olabilir. Fakat Apple'ın geçmişe bir selam çakma adına, düz hatlar yerine oval hatlar kullanması son derece mantıklı duruyor. Yine de bekleyip göreceğiz.



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