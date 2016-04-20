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iphone 8 tamamen camdan olabilir

İPHONE 8 TAMAMEN CAMDAN OLABİLİR

Daha iPhone 7 bile tanıtılmadı ama şimdiden iPhone 8 hakkında söylentiler ortaya çıkmaya başladı. Bu söylentilere göre 2017 yılında çıkacak iPhone 8 tamamen camdan oluşan bir tasarıma sahip olacak. Ayrıca telefon AMOLED ekranla gelecek.

Tarih : 20 Nisan 2016, 10:00
Puan Ver : İphone 8 Tamamen Camdan Olabilir(7/10)6


Daha iPhone 7 bile tanıtılmadı ama şimdiden iPhone 8 hakkında söylentiler ortaya çıkmaya başladı. Bu söylentilere göre 2017 yılında çıkacak iPhone 8 tamamen camdan oluşan bir tasarıma sahip olacak. Ayrıca telefon AMOLED ekranla gelecek.



Apple'ın Eylül ayında resmen tanıtacağı iPhone 7'den beklentiler oldukça yüksekti. Ancak şu ana kadar çıkan sızıntılar gösteriyorki iPhone 7 öyle bir değişikliğe sahip olmayacak. Özellikle telefonun tasarımı kendisinden önce gelen modellerle hemen hemen aynı olacak. Apple kendisinden beklenen asıl geliştirmeleri ise 2017 yılında çıkaracağı iPhone'a saklıyor.



Şimdilik iPhone 8 olarak bahsedilen bu yeni telefon, Apple'ın için yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Çünkü Apple'ı yakından takip eden analistlere göre 2017 yılında çıkacak iPhone inanılmaz değişiklikleri beraberinde getirecek. İlk olarak telefonun tamamen camdan oluşan yenilikçi bir tasarıma sahip olacağı söyleniyor. Bunun yanı sıra uzun süredir konuşulan AMOLED ekranlara geçiş de bu telefonla birlikte gerçekleşecek. Tasarımında cam bulunan telefonlar zaten mevcut ama bu telefonların gövdesi büyük ölçüde metalden oluşuyor. Cam ise tasarımı şıklaştırmak için metalin yanında kullanılıyor. Apple ise telefonunu tamamen camdan yaparak bir ilke imza atmak istiyor.



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Etiketler: İphone  8  Tamamen  Camdan  Olabilir    haber

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