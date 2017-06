Apple'ın önümüzdeki dönemde satışa sunacağı yeni modeli iPhone 8 nasıl bir tasarıma sahip olacak? Sızdırılan yeni görsellerle bu sorunun cevabı da netlik kazanmış durumda.



Şu aralar Apple'ın yeni iPhonemodelleri üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığını biliyoruz.iPhone 8ile birlikte köklü değişiklikler yapacak olan şirket, karşılaştığı bazı teknik sorunları da aşmış gibi görünüyor.



Bilindiği üzereApple, parmak izi okuyucusunu ekranın alt kısmına yerleştirme konusunda önemli sorunlarla karşılaşmıştı. Zira benzer sorunlarla Samsung'ta karşılaşmış ve sonuç olarak parmak izi okuyucusunu ekranın altına yerleştirmek yerine, arka tarafa kameranın hemen yanına yerleştirmişti.Apple'ın da aynı ezeli rakibi gibi bir hamle yaparak, parmak izi okuyucusunu telefonun arka kısmına logonun hemen alt tarafına yerleştirebileceği iddia ediliyordu.



Fakat son zamanlarda sızdırılan yeni görsel ve raporlar doğrultusunda, Apple'ın bu sorunu tamamen aştığını görüyoruz. Zira geçtiğimiz gün sızdırılaniPhone 8ön ve arka panelinde de bu durum net bir şekilde gözler önüne seriliyor. Dilerseniz sızdırılan görsellere aşağıdan göz atabilirsiniz.



Sızdırılan görselde de net bir şekilde görüldüğü üzere,iPhone 8'in arka panelinde herhangi bir parmak izi okuyucu yuvası yer almıyor. Bu da parmak izi okuyucusunun ekranın alt tarafında yerleştirildiği anlamına geliyor.



Bir diğer sızıntı iseiPhone 7sve 7s Plusile ilgili. Aynı kaynak, iPhone 7sve7s Plus'ın da arka panellerini sızdırmış durumda. Bu panellerin iPhone 7 ve 7 Plus ile aynı olduğunu görüyoruz. Sadece alüminyum alaşım yerine, cam alaşımı tercih edilmiş. Muhtemelen bunun temel sebebi de bu yıl ki modellerde gelecek olan kablosuz şarj özelliğidir.



