Apple'nin yeni telefonları herkes tarafından merakla bekleniyor. Son amiral gemisi iPhone 8 ön siparişleri Eylül'de başlayabilir, ancak gönderim gecikebilir.



Apple'nin yeni telefonları herkes tarafından merakla bekleniyor. Son amiral gemisi iPhone 8 ön siparişleri Eylül'de başlayabilir, ancak gönderim gecikebilir.



Teknoloji devi Apple, yeni iPhonemodellerini geleneksel olarak sonbaharda satışa sunuyor. Bu çizginin bu yıl da devam etmesi bekleniyor. Ayrıca Apple'ınbu yıl biri 5.8 inç OLEDekranlı olmak üzere üç iPhone modelini satışa sunması bekleniyor. Son haberlere göre iPhone 8 ön siparişleri Eylül'debaşlayabilirancak gönderimler biraz zaman alacak.



Yatırım Bankacılığı şirketi Drexel Hamilton‘dan Brian White, araştırma notunda yatırımcılara yeni iPhone'larlailgili bazı bilgiler verdi. Hamilton'un kaynağına göre Apple, 5.8 inçlik iPhone 8'nin 3D algılamateknolojisinde yaşadığı zorluklar nedeniyle bir kaç haftalık ertelemeye gidecek. Apple, Eylül ayındaiPhone 8ön siparişlerinialmaya başlayacağı ancak 5.8 inçlik iPhone'daki sorun giderilip, testlerle sorunun giderildiği onaylanana kadar, yani bir birkaç hafta boyunda gönderim yapamayacak.



Bir diğer senaryo ise iPhone 8'in başlangıçta sınırlı sayıda satışa sunulacağı ve başlangıçtan itibaren arzın kademeli olarak artacağı yönünde. Ancak bunların hepsinin bir olasılık olduğunu ve Apple'ninbunları doğrulamadığını belirtelim.



Carrie Fisher, Star Wars: Episode 9'da görünebilir