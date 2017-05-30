Ankara'nın Firari Uyuşturucu Baronu Alışveriş Merkezinde Yakalandı
Deaş Davasında 39 Kişi Tahliye Edildi, Duruşmaya Canlı Bomba'ya Rahmet Sözleri Damga Vurdu
Trump, Beyaz Saray Genel Sekreteri Olarak John Kelly'yi Atadı
Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu Nobel'e Aday Gösterildi
Devlet Bahçeli: 1 Ekim'den Sonra Gereğini Yapacağız
Forbes Dergisi: Türkiye Kadınlar İçin Seyahat Edilebilecek En Tehlikeli 10 Ülkeden Biri
Trafik Kazasında Öldü Denildi, 20 Yıl Sonra Darp Edilerek Öldürüldüğü Ortaya Çıktı
Charlie Gard Bebek, Yaşam Destek Ünitesinden Çıkarıldıktan Sonra Hayatını Kaybetti
15 Temmuz Gazisi Ve Eşi Polisin 'dur' İhtarına Uymayınca Açılan Ateş Sonucu Yaralandı
Finlandiya'da 50 Yaşındaki Saldırgan Aracıyla Kalabalığın İçine Daldı: 1 Ölü
Erkek Milli Hentbol Takımı, Rusya'yı Yenerek Şampiyon Oldu
İslami Vakıflar İdaresi İsrail'in Mescid-İ Aksa'daki Tüm Kapıları Açacağını Duyurudu
Cumhuriyet Gazetesi Davasında Mahkeme Kararını Açıkladı
Çatıdan Atlamak İsteyen Kedi Düşerek İnşaat Demirine Saplandı
Ve Fenerbahçe Kjaeri Sattı
Saadet Partisi, Büyük Kudüs Mitingi E Cristiano Ronaldo'yu Davet Etti
Hsk'dan Yeni Kararname: 110 Hakim Ve Savcı Yeni Göreve Atandı
Ak Parti'den Kavga Açıklaması: Erdoğan Ve Bahçeli Arasında Sorun Yok
Genç Kız, Aynı Gün İçerisinde İki Farklı Adamın Tecavüzüne Uğradı
Diyarbakır'da Hain Tuzak! Askeri Aracın Geçişi Sırasında Patlama Oldu

iphone 8 ne zaman tanıtılacak?

İPHONE 8 NE ZAMAN TANITILACAK?

Apple telefonlarında daha önce bulunmayan birçok özellikle gelen iPhone 8 ne zaman tanıtılacak? Şirketin çalışanlarına yolladığı yeni bir not bu soruyu cevaplıyor.

Tarih : 30 Mayıs 2017, 09:41
Puan Ver : İphone 8 Ne Zaman Tanıtılacak?(9/10)7


Apple telefonlarında daha önce bulunmayan birçok özellikle gelen iPhone 8 ne zaman tanıtılacak? Şirketin çalışanlarına yolladığı yeni bir not bu soruyu cevaplıyor.



Bildiğiniz gibi Apple bu yıl çok özel bir telefon çıkarmaya hazırlanıyor. iPhone'un 10. yılına özel hazırlanan bu yeni iPhone, daha önce Apple telefonlarında bulunmayan birçok özelliğe sahip olacak. iPhone 8 olarak anılan bu telefonun eylül ayında tanıtılacağı bir süredir konuşuluyor. Bugün gelen yeni bilgiler ise telefonun tam olarak hangi tarihte tanıtılacağına dair önemli detaylar içeriyor.



Apple çalışanlarına gönderilen bir iç yazışmaya ait olduğu söylenen notlara göre Apple, merakla beklenen etkinliğini 17 Eylül'de düzenleyecek. Amerikalı teknoloji devi bu etkinlikte hem 10. yıla özel iPhone'u hem de iPhone 7S ve iPhone 7s Plus'ı tanıtacak. Ayrıca Apple'ın yeni telefonlarını 25 Eylül'de satışa çıkaracağı söyleniyor. Ancak daha önce gelen bilgiler iPhone 8'in eylül ayında değil, daha geç bir tarihte satışa çıkacağını gösteriyor.



WannaCry saldırısı ve korunmanın yolları








Etiketler: İphone  8  Ne  Zaman  Tanıtılacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER