İPHONE 8 NE ZAMAN TANITILACAK?
Apple telefonlarında daha önce bulunmayan birçok özellikle gelen iPhone 8 ne zaman tanıtılacak? Şirketin çalışanlarına yolladığı yeni bir not bu soruyu cevaplıyor.
Apple telefonlarında daha önce bulunmayan birçok özellikle gelen iPhone 8 ne zaman tanıtılacak? Şirketin çalışanlarına yolladığı yeni bir not bu soruyu cevaplıyor.
Bildiğiniz gibi Apple bu yıl çok özel bir telefon çıkarmaya hazırlanıyor. iPhone'un 10. yılına özel hazırlanan bu yeni iPhone, daha önce Apple telefonlarında bulunmayan birçok özelliğe sahip olacak. iPhone 8 olarak anılan bu telefonun eylül ayında tanıtılacağı bir süredir konuşuluyor. Bugün gelen yeni bilgiler ise telefonun tam olarak hangi tarihte tanıtılacağına dair önemli detaylar içeriyor.
Apple çalışanlarına gönderilen bir iç yazışmaya ait olduğu söylenen notlara göre Apple, merakla beklenen etkinliğini 17 Eylül'de düzenleyecek. Amerikalı teknoloji devi bu etkinlikte hem 10. yıla özel iPhone'u hem de iPhone 7S ve iPhone 7s Plus'ı tanıtacak. Ayrıca Apple'ın yeni telefonlarını 25 Eylül'de satışa çıkaracağı söyleniyor. Ancak daha önce gelen bilgiler iPhone 8'in eylül ayında değil, daha geç bir tarihte satışa çıkacağını gösteriyor.
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