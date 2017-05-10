

Apple'ın bu sene sonunda satışa sunması beklenilen iPhone 8 ne zaman çıkacak? Telefon bu sene sonuna yetişebilecek mi? İşte detaylar.



Apple'ın bu sene son çeyrekte iPhone'un 10. yılına özel olarak tasarladığı iPhone 8'i satışa sunması bekleniyor. Elbette bu cihazın adı iPhone 8 yerine başka birşey de olabilir. Fakat şimdilerde dünya genelinde bu şekilde lanse edildiği için biz de bu isim üzerinden devam edelim.



Şu aralar iPhone 8 ile ilgili pek çok söylenti dolaşıyor. Bu söylentilerin büyük bir bölümü ise iPhone 8'in tasarımı üzerine. İşin ilginç yanı ise tüm iddialar dönüp dolaşıp iPhone 8 ne zaman çıkacak sorusunda son buluyor.



Peki neden iPhone 8 ne zaman çıkacak sorusu gündemi bu kadar meşgul ediyor? Zira normalde şu zamana kadar hiç bir iPhone modelinde herhangi bir gecikme yaşanmış değil. Bu zamana kadar hiç bir iPhone modeli için acaba ne zaman sorusu sorulmuş da değil. Peki neden iPhone 8 için bu soru sık sık dile getiriliyor. İşte bu yazımızda bu durumun temel nedenlerini masaya yatıracağız.



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