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iPhone 8 nasıl görünecek?

İPHONE 8 NASIL GÖRÜNECEK?

Eylül ayında resmen tanıtılacak iPhone 8 nasıl görünecek? Ünlü tasarımcı Martin Hajek'in yayınladığı son görüntüler bu soruya büyük ölçüde açıklık getiriyor.

Tarih : 06 Temmuz 2017, 11:05
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Bildiğiniz gibi Apple yeni amiral gemisi telefonlarını eylül ayında düzenleyeceği etkinlikle resmen tanıtacak. Bu etkinlikte şirketin iPhone'un 10. yılına özel olarak hazırladığı iPhone 8'in de tanıtılması bekleniyor. Telefonun resmen tanıtılacağı tarih yaklaşırken, telefonla ilgili yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.



Son dönemde çıkan söylentilerden ve sızıntılardan yola çıkan ünlü tasarımcı Martin Hajek, iPhone 8'in nasıl görüneceğini gösteren yeni konsept çizimler hazırladı. Hajek'in hazırladığı bu konsept görüntülerde beyaz bir iPhone da yer alıyor. Yayınlanan bu görüntülerde telefonda yer alacağı bilinen alt alta çift kamera ve ince çerçeveli OLED ekran görünüyor. Hajek'in daha önceki iPhone'lar için hazırladığı konsept görüntüler telefonun son haliyle oldukça benzerdi. Bu yüzden yayınlanan bu yeni görüntülerin de yeni iPhone'u doğru bir şekilde yansıttığı tahmin ediliyor.



 



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