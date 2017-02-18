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iphone 8 mi iphone 7s mi?

İPHONE 8 Mİ İPHONE 7S Mİ?

Apple'ın yeni çıkaracağı cihazın ismi iPhone 8 olarak adlandırılsa da gelen güçlü bilgiler kapsamında yeni cihazlar iPhone 7S ve iPhone 7S Plus olarak çıkacağını gösteriyor.

Tarih : 18 Şubat 2017, 10:09
Puan Ver : İphone 8 Mi İphone 7S Mi?(6/10)5


Apple'ın yeni çıkaracağı cihazın ismi iPhone 8 olarak adlandırılsa da gelen güçlü bilgiler kapsamında yeni cihazlar iPhone 7S ve iPhone 7S Plus olarak çıkacağını gösteriyor.



Apple‘ın çıkaracağı yeni telefonun iPhone 8olacağı uzun süredir konuşuluyordu. Firmanın yeni telefonu için birçok iddia ve söylentiler gelirken en önemli bilgi ise ismi ile geldi. Daha önce iPhone 8olarak çıkacağı söylenen cihazın birçok bilgi merkezlerini yanıltarak iPhone 7Solarak devam edeceği belirtildi. Bu bilgi ise firmadan gelmese de en güvenli kaynaklardan biri olarak görülen Japon blog sitesiMac Otakara‘dan geldi. Yine iPhone 7S ve 7S Plusolarak çıkacağı belirtilen cihazların yine Eylül ayında tanıtılacak.



Cihaz hakkında çıkan iddiaların birçoğu için de doğrulama geldi. Henüz yeni açıklananSamsungile anlaşma doğrultusundaOLED ekrankullanacak. 4 milyar dolar civarında bir ödeme yapacak olan Apple‘ın bu yeni ekranlar ile cihazlarda da önemli bir fiyat artışı olacak. Kablosuz şarj özelliği ise son sızdırılan bilgilerde olduğu gibi bu özellik yer almayacak. Önemli bir değişiklik ise bağlantı portu olarak USB-C‘nin kullanılacak olması. İlk defa çıkması nedeniyle bir önceki modellere uyumlu olmayacağı için ilk olarak olumsuz karşılanacağını belirtelim.



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Etiketler: İphone  8  Mi  İphone  7S  Mi    haber

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