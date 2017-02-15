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iphone 8 iris tarama özelliği ile gelebilir

İPHONE 8 İRİS TARAMA ÖZELLİĞİ İLE GELEBİLİR

Apple iPhone 8 iddialarına bir yenisi daha eklendi. Yeni iddia, iPhone 8'de iris tarayıcı olacağını işaret ediyor. İşte detaylar.

Tarih : 15 Şubat 2017, 09:47
Puan Ver : İphone 8 İris Tarama Özelliği İle Gelebilir(8/10)6


Apple iPhone 8 iddialarına bir yenisi daha eklendi. Yeni iddia, iPhone 8'de iris tarayıcı olacağını işaret ediyor. İşte detaylar.



2017 yılında duyurulacak olan sıradaki iPhone ile birlikte Apple ekosistemi yeni bir özellik ile zenginleşecek. Bu özellik aslında akıllı telefon endüstrisi için hiç yabancı değil. Peki beklenen bu özellik ne? Microsoft Lumia 950, Lumia 950 XL ve Note 7 modellerinde bu özelliği görmüştük. Sırada iPhone 8 var.



Geçtiğimiz yıl yaz aylarında duyurulan ve ardından büyük bir fiyasko ile piyasadan geri toplanan Samsung Galaxy Note 7 modelindeki iris tarama özelliği, iPhone 8 ile birlikte akıllı telefon pazarında tekrar yerini alacak. Ekran parolası ve Touch ID parmak izi okuma teknolojilerine ek olarak yeni bir güvenlik önlemi olarak iris tarama özelliği de geliyor.



Söz konusu bu özellik sayesinde ekran kilidini açmak ve diğer güvenlik adımlarını geçmek için iris tarama özelliği kullanılabilecek. Note 7 modelinde övgü toplayan bu teknoloji, 2017 yılının son çeyreğinde karşımıza çıkacak.



DigiTimes'ın haberi iPhone 8 modelini işaret ediyor. Ancak bu sene Apple tarafında iPhone'un onuncu yılı olması sebebiyle bir isim değişikliği bekleniyor. Dolayısıyla iris tarama özelliği kesin, ancak cihazın isimlendirmesi konusu henüz net değil diyebiliriz.



Samsung Galaxy S8+ modelinin logosu ortaya çıktı!








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