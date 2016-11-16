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iphone 8 hakkında yeni iddialar geldi

İPHONE 8 HAKKINDA YENİ İDDİALAR GELDİ

Apple'ın 2017 yılında tanıtması beklenen iPhone 8 akıllı telefonu hakkında yeni iddialar geldi. Kaç çeşit iPhone 8 olacak?

Tarih : 16 Kasım 2016, 17:46
Puan Ver : İphone 8 Hakkında Yeni İddialar Geldi(6/10)8


Apple'ın sıradaki iPhone modeli iPhone 8 hakkında bilgi, söylenti ve tahminler gelmeye devam ediyor. Gelecek iPhone modelleri hakkında en iyi tahminler genelde KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo'dan geliyor. Kuo, yaptığı yeni tahminler ile iPhone 8 hakkında biraz daha fazla ayrıntı paylaştı.

iPhone 8 hakkında yeni iddialar geldi



Son zamanlarda analistlerin yaptığı tahminler ve söylentiler oldukça çelişkili ve akla yatkın bir tahmin duymak güzel. Örneğin, Nikkei ve Barclays analistleri üç model olacağını söyledi. Biri Apple'ın planlarının değiştiğini ve 5 inç panel ile esnek OLED ekrana bağlı olarak farklı senaryolar denediğini söyledi.



Ancak Ming-Chi Kuo, üç model iPhone 8 geleceğini iddia ediyor. Kuo'ya göre, çift kameraya sahip premium iPhone 8 sürümü OLED ekrana sahip iken, diğer 4.7 inç ve 5.5 inç iki modeli TFT-LCD ekran ile gelecek. Analist, OLED ekran Premium iPhone 8 için ekran boyutu bilgisi vermedi ama son sızıntılar kavisli 5.8 inç ekran ve cam kaplama olacağı yönündeydi.



 



kaynak:teknolojioku








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