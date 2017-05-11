

Apple'ın önümüzdeki dönemde satışa sunması beklenilen iPhone 8 ile ilgili sürpriz iddialar ortaya atıldı. İşte konu hakkındaki detaylar.



Bilindiği üzere Apple şu aralar hummalı bir şekilde önümüzdeki dönemde satışa sunacağı iPhone 8modeli üzerinde çalışıyor. Haliyle, neredeyse hergün yeni iPhonemodeli ile ilgili farklı bir iddia ya da sızıntıyla karşı karşıya kalıyoruz. Fakat ortaya çıkan bu iddiaların hiçbiri JPMorgan analistlerinin ortaya attığı söylentiler kadar ses getirmedi.



JPMorgantarafından geçtiğimiz gün yayınlanan bir raporda iPhone 8hakkında sürpriz iddialara yer verildi. Ünlü analiz şirketine göre, Apple yeni iPhonemodelinin yanında kablolu kulaklık yerine AirPodsverecek. Yani diğer bir değişle Apple'ın ülkemizde yaklaşık olarak 800 TL'ye sattığıAirPodskablosuz kulaklıklariPhone 8'in kutusundan çıkacak. Elbette bunun şimdilik bir söylentiden ibaret olduğunu unutmayalım.



JPMorgan analistleri tarafından bahse konu olan diğer bir iddia ise iPhone 8'in tanıtım tarihi. Ünlü analiz şirketi yeni nesil iPhone modelinin, bu senenin son çeyreği yerine önümüzdeki ay tanıtılacağını iddia ediyor. Apple'ın iPhone 8'i tanıtıp, Eylül ya da Ekim ayına kadar ön sipariş sürecini başlatacağını ve rekor bir başlangıca imza atacağı belirtiliyor.



Elbette bu söylentiler hakkında Apple'dan herhangi bir doğrulama ya da yalanlama gelmiş değil. Olayların aslını önümüzdeki ay gerçekleşecek olan WWDC'de öğreneceğiz.



O zamana kadar iPhone 8hakkındaki söylentileri değerlendirmeye devam etmek, en mantıklı hamle olacaktır



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