Apple'ın iPhone'un 10. yılına özel olarak satışa sunmayı planladığı iPhone 8 ne derece başarılı olabilecek? Bu sorunun cevabı Morgan Stanley'den geldi.



Apple'ın iPhone'un 10. yılına özel olarak satışa sunmayı planladığı iPhone 8 ne derece başarılı olabilecek? Bu sorunun cevabı Morgan Stanley'den geldi.



Apple'ın bu sene satışa sunacağı yeni iPhonemodeli hakkında pek çok söylentiye tanıklık ettik. Bu söylentiler içerisinde en çok itibar gören ise cihazın OLEDekranla geleceği ve fiyatının 1000 doların üstünde olacağı yönündekilerdi. Peki gerçekten iPhone 8, 1000 dolar üzerinde bir fiyatla gelirse başarılı olabilir mi?



Bu soruyu Mark Stanley'in teknoloji analisti Katy Hubertyyanıtladı. Huberty, sanılanın aksine iPhone 8'in en az satan iPhone modellerinden biri olmayacağını belirtti. Bilindiği üzere iPhone 8sahip olduğu yüksek fiyat nedeniyle “en az satılan iPhone modellerinden biri olur” şeklinde nitelendiriliyordu.



Fakat Hubertybunun tam aksini iddia ederekiPhone 8'in en çok satan iPhonemodeli olacağını iddia etti. Ünlü analiste göre iPhone 8'in sahip olduğu özellikler, kullanıcıları heyecanlandıracak türden. Dolayısıyla bu özellikleri başka cihazlarda bulunmaması, kullanıcıları bu telefonu almaya sevk edecek. Örneğin son derece gelişmiş olacağı iddia edilen yüz tarama teknolojisi. Böyle bir özellik şu anda herhangi bir akıllı telefonda mevcut değil.



Dip not olarak Huberty'nin de iPhone 8 fiyatıiçin ön gördüğü rakamın 1000 doların üzerinde olduğunu belirtelim.



Amerika'da belki 1000 dolar verip iPhone alacak kişiler bulmak kolay olabilir fakat bu durum ülkemizde biraz daha farklı olacaktır. Zira iPhone 8Türkiye fiyatının 5000 TL civarında olması bekleniyor.



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