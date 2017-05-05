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iphone 8 çıkmadan yasaklanabilir!

İPHONE 8 ÇIKMADAN YASAKLANABİLİR!

iPhone 8'i etkileyebilecek boyutlara ulaştı Apple ve Qualcomm arasındaki tatsız lisans tartışması sürüyor.

Tarih : 05 Mayıs 2017, 16:31
Puan Ver : İphone 8 Çıkmadan Yasaklanabilir!(9/10)6


iPhone 8'i etkileyebilecek boyutlara ulaştı Apple ve Qualcomm arasındaki tatsız lisans tartışması sürüyor. İki firmanın arası, Apple'ın Qualcomm'a yaptığı lisans ödemelerini durdurmasıyla iyice bozulmuştu. Şimdi ise yeni raporlar, işlemci üreticisi Qualcomm'un Apple'ın ABD'deki iPhone 8 satışını durdurmak istediğini söylüyor.



Qualcomm'a yakın kaynakların Bloomberg'e söylediklerine göre Qualcomm, ABD'deki tüm iPhone'lar için ithalat yasağı getirmek istiyor. Qualcomm'un Eylül'deki iPhone 8 / iPhone 7S tanıtımından önce böyle bir yasak talep etmesi, Apple'ın iPhone'un onuncu yılını kutlama planlarını sekteye uğratabilir. Böyle bir yasak, piyasadaki iPhone 7, iPhone 7 Plus ve iPhone SE stoklarında da sıkıntı yaşanması anlamına gelebilir.



Ancak böyle bir yasağın gerçekleşme ihtimali oldukça düşük. Apple, böyle bir şeye engel olmak için elindeki büyük hukuki ve ekonomik gücü kullanacaktır. Bu tür yasaklama tehditlerine daha önce de rastlamıştık ancak bu girişimler mahkemeyi pek aşamamıştı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: İphone  8  Çıkmadan  Yasaklanabilir    haber

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