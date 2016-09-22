Kulaklık girişi olmayan Apple iPhone 7 bir taraftan sevilse de diğer taraftan halen eleştiri oklarının hedefinde. Ancak bir kılıfla 3.5 mm portu kullanmak mümkün.



Kulaklık girişi olmayan Apple iPhone 7 bir taraftan sevilse de diğer taraftan halen eleştiri oklarının hedefinde. Ancak bir kılıfla 3.5 mm portu kullanmak mümkün.







7 Eylül tarihinde duyurulan Apple iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerinde 3.5 mm kulaklık yuvası yer almıyor. Apple EarPods kulaklıklar artık Lightning portuna sahip. Eski kulaklığını kullanmak isteyenler için ise 3.5 mm'yi Lightning'e dönüştüren bir adaptör, iPhone 7'lerin kutu içeriğinde yer alıyor. Ancak bununla da yetinmeyenler için sevindirici bir haberimiz var.



Daptr isimli bir iPhone 7 kılıfı sayesinde cihazınıza 3.5 mm portu geri getirebilirsiniz. Eğer bu port sizin için son derece önemliyse ve adaptörle uğraşmak istemiyorsanız şimdilik alternatifsiz bir ürün olduğunu belirtelim. DungJohnson isimli bir Reddit kullanıcısı tarafından tasarlanan kılıf henüz prototip aşamasında. Kullanıcı, kılıfı iPhone 6'ya ait bir bataryalı kılıfı geliştirerek tasarladığını söylüyor. Kılıfın orijinal hali yani bataryalı iPhone 6 kılıfındaki 3.5 mm port, içeriden Lightning portuna bağlanmış. Bu sayede her iki giriş ayrı ayrı kontrol edilebiliyor.



Metal bir çerçeveye sahip olan kılıf cihazı hem koruyor hem de 3.5 mm port ve Lightning portuna ayrı ayrı erişim imkanı tanıyor. Ancak bununla birlikte cihazın uzunluğu artıyor. Daptr isimli kılıfın Aralık ayında 49 dolarlık fiyat etiketiyle satışa çıkacağı bilgisi paylaşılmış.



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