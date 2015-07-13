

Yeni iPhone'da daha iyi bir yonga seti olması bekleniyor. Yeni yazılım iOS 9 ile beraber çıkacak. Tayvanlı yetkililer ise Apple'ın yeni telefonlarında çift RAM; “Ana bellek” kullanacağını ifade etti.







Yetkililer böylelikle yeni telefonlarda 2 GB ana bellek, tabletlerde ise 4 GB ana bellek olacağını söyledi. Örneğin ekran boyutu olarak iPhone 6'da 4.7 inç'i standart olarak piyasaya süren Apple'ın, iPhone 6 Plus'ta ekran boyutu ise rakipleriyle benzer büyüklükte yani 5.5 inçti. iPhone 6s'te ise Apple'ın ekran boyutunun 4.7 inç yapacağı iddia ediliyor.







İddialara göre Apple'ın en büyük sürprizlerinden biri ise iPhone 6 serisine yetişmeyen sürpriz bir özellik olacak: Kablosuz şarj özelliği.







iPhone 7'de Apple'ın wireless şarj özelliğini piyasaya süreceği düşünülüyor. Dizayn açısından ise Apple'ın en az iki kuşak aynı tasarımı koruma prensibinin yine geçerli olacağı tahmin ediliyor.







iPhone 6 kuşağında olduğu gibi ince, hafif ve yuvarlak hatlara sahip bir iPhone 7 bizi bekliyor. Fakat eğer Apple bu prensibi terk edip bir tasarım değişikliğine giderse uzmanların beklentisi iPhone 7'nin biraz daha kalın olacağı yönünde.