Eylül ayında satışa çıkacak olan iPhone 7'nin yeni görüntüleri internete sızdırıldı. Bu görüntülerde telefonun arka yüzü açık bir şekilde görülebiliyor.



Bildiğiniz gibi birkaç gün önce Apple cephesinden gelen haberler, merakla beklenen iPhone 7'nin seri üretimine başlandığını ortaya çıkardı. Eylül ayında satışa çıkacak telefonun üretimine geçilmesiyle birlikte, telefonla ilgili sızıntıların sıklığı da arttı. İşte o sızıntılardan biri de dün geldi. iPhone 7'nin arka yüzünü gösteren yeni görüntüler internete servis edildi.



Sızdırılan bu yeni görüntülerin biri 4.7 inçlik standart modelin, diğeri de Plus modelinin arka yüzünü gösteriyor. iPhone 7'nin bu yeni fotoğrafları daha önce gelen söylentilerin de doğru olduğunu gösteriyor. İlk olarak Plus modelinin bu yeni görüntüsünde de arkadaki çift kamera açıkça görülebiliyor. 4.7 inçlik modelde ise kameranın sol köşeye daha yakın olacağı ve daha önce iddia edildiği gibi daha büyük bir kamera kullanılacağı görülebiliyor. Bu görüntülerin her ikisi de Apple konusunda en güvenilir kaynaklardan birinden geliyor. Bu yüzden bu görüntülerin gerçekten yeni iPhone'a ait olduğu düşünülüyor.



