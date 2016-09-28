

Apple iPhone 7'nin Türkiye için çıkış tarihi sonunda belli oldu. iPhone 7 bekleyenlere müjdeli haber geldi.



Eylül ayının başında duyurulan Apple iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modelleri için çıkış tarihi sonunda netleşti. Geçtiğimiz hafta sonu 30 ülkede daha satışa çıkan telefon için şimdi sıra Türkiye'de.



iPhone 7 Türkiye çıkış tarihi!



Apple'ın yeni amiral gemileri 16 Eylül tarihinde ABD pazarında kullanıcılarla buluşmuştu. Telefon 14 Ekim tarihinde Türkiye'deki kullanıcılar ile buluşacak. Yani iPhone 7 Türkiye'de 14 Ekim tarihinde satışa çıkacak.



Bu tarih ABD'den yaklaşık bir ay sonraya denk geliyor ancak geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Kasım ayına sarkmayacak olması sevindirici bir gelişme. Yetkili Apple satış noktalarında 14 Ekim tarihinden itibaren iPhone 7'ye ulaşmak mümkün olacak. Tarih henüz Apple tarafında doğrulanmadı ancak Apple'ın Ekim ayında yeni ürünleri getireceği daha önce gündeme gelmişti.



Cihazın Türkiye satış fiyatı ise halen belli değil. 7 Eylül tarihinde iPhone 7 lanse edildikten sonra iPhone 6s modellerine ciddi bir indirim yapılmıştı. Dolayısıyla iPhone 7'nin fiyat olarak iPhone 6s'in yerini alması bekleniyor.



Henüz resmi bilgiler yok ancak tahmin etmek gerekirse iPhone 7 modeli için 3300-3500 TL fiyat aralığı, iPhone 7 Plus için ise 3700-4000 TL fiyat aralığı uygun gibi görünüyor.



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