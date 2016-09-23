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iphone 7'nin maliyeti ortaya çıktı!

İPHONE 7'NİN MALİYETİ ORTAYA ÇIKTI!

Apple iPhone 7 bir süredir satışta ve telefon hakkında her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Peki Apple bir adet iPhone 7'yi kaç paraya mal ediyor? Cevabı haberimizde.

Tarih : 23 Eylül 2016, 09:41
Puan Ver : İphone 7'nin Maliyeti Ortaya Çıktı!(0/10)


 



Apple iPhone 7 bir süredir satışta ve telefon hakkında her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Peki Apple bir adet iPhone 7'yi kaç paraya mal ediyor? Cevabı haberimizde.



 



Geçtiğimiz hafta satışa çıkan Apple iPhone 7 milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Yenilenen bir tasarım ve daha yüksek bir donanım seviyesiyle Apple sevenlerin eline ulaşan telefonun kaç paraya mal olduğunu merak ediyor musunuz? Ülkemizde 3000-3500 TL aralığında satışa çıkması beklenen telefonun kaç paraya üretildiğini görmek şaşırtıcı olacak.



Apple iPhone 7'nin üretim maliyeti



iPhone 7'nin içerisinde yer alan donanım bileşenleri ortaya çıktı ve tek tek araştırıldı. iPhone 7'nin parçalarını bir araya getirmek için Apple'ın harcadığı parayı aşağıda bulabilirsiniz. Ancak bu rakamlar arasında tabii ki AR-GE ve operasyon giderleri yer almıyor. Telefon ülkemizde 3000-3500 TL aralığında satışa çıkacak. ABD fiyatı ise baz model için 649 Dolar. Şimdi gelin 128 GB depolama alanı sunan iPhone 7'nin içerisinde yer alan parçaların kaç para olduğuna bakalım.





  • Ekran: 37 Dolar





  • Batarya: 4 Dolar





  • Kameralar: 26 Dolar





  • Anakart: 74 Dolar





  • Hoparlörler: 11.50 Dolar





  • Alüminyum gövde: 22 Dolar





  • Diğer parçalar: 117 Dolar





Hepsini topladığımız yaklaşık olarak 292 Dolarlık bir maliyet ortaya çıkıyor. 128 GB depolama alanı sunan iPhone 7'nin ABD'deki satış fiyatı 750 Dolar. Yani cihaz üretim maliyetinin iki katından daha yüksek bir fiyata satılıyor.



292 Dolara üretilen Apple iPhone 7'nin 750 Dolara satılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.



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Etiketler: İphone  7  Nin  Maliyeti  Ortaya  Çıktı    haber

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