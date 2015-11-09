

iPhone 6s ve iPhone 6s Plus modellerinin dünya genelinde satışa çıkmasının ardından şimdi gözler 2016'da duyurulacak olan iPhone 7 modelinde. Sıradaki model için ilk söylentiler ortaya çıkmaya başladı. iPhone 7'nin ekranı farklı olacak.



Her yıl yeni iPhone modeliyle bütün ilgiyi üzerine çeken Apple'dan bazı haberler var. Tayvan'dan gelen bazı iddialara göre Apple, iPhone 7'nin ekran sürücüsünü değiştirecek. Bu, farklı bir ekran paneli kullanılacağını ve ekranda köklü değişiklikler olabileceği anlamına geliyor. İddiayı sizinle paylaşmamızın sebebi ise gerçeklik payının büyük olması.



Apple uzun zamandır aynı ekran teknolojisini kullanıyor. 3D Touch teknolojisini duyurmuş olsa bile ekranın temelindeki bileşenler iPhone 4s modelinden beri aynı. Çözünürlük dışında herhangi bir bileşen değiştirilmedi. Aynı ekran panelini biraz daha inceltmekten başka bir gelişme göstermeyen iPhone modellerinde artık yenilik zamanı geldi.



Android cephesinde Full HD seviyesi çoktan aşılmış ve 4K'nın kapılarına dayanılmışken Apple tarafından da bir hareketlilik sinyali geldi. DigiTimes'ın haberine göre Apple, iPhone 7 modelinin ekran sürücüsü için tedarikçisini değiştirdi. Daha önce Renesas SP sürücüleri ile çalışan Apple'ın Synaptics ile anlaştığı iddia ediliyor. Bu anlaşmanın anlamı ile kullanıcı gözüyle baktığımızda sevindirici. Synaptics'i ekran sürücüleri ile daha yüksek çözünürlük ve daha az güç tüketimi mümkün olabilir. Yani Apple'ın iPhone 7 modelinde daha yüksek bir çözünürlük ile karşımıza çıkması bekleniyor.



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