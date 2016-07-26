O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

iphone 7'nin çıkış tarihi!

İPHONE 7'NİN ÇIKIŞ TARİHİ!

Apple'ın 2017 yılındaki amiral gemisi olarak olan İPhone 7'nin tanıtılmasına az kaldı. Süre yaklaşırken de iddialar gelmeye başladı. Yaptığı sızıntıların doğruluğuyla ünlü @evleaks ise yeni İPhone'un satış tarihini açıkladı.

Tarih : 26 Temmuz 2016, 12:30
Puan Ver : İphone 7'nin Çıkış Tarihi!(10/10)8


Apple'ın 2017 yılındaki amiral gemisi olarak olan İPhone 7'nin tanıtılmasına az kaldı. Süre yaklaşırken de iddialar gelmeye başladı. Yaptığı sızıntıların doğruluğuyla ünlü @evleaks ise yeni İPhone'un satış tarihini açıkladı.

Apple'ın klasikleşen lansman dönemlerinden olan Eylül lansmanında gelmesine kesin gözüyle bakılan İPhone 7, beraberinde pek çok yeniliği getirecek. Bu yeniliklerden birisi de  3.5mm kulaklık girişinin kaldırılması olacak. Eğer iddialar yanlış çıkmazsa yeni İPhone'da müzik dinlemek için halihazırdaki kulaklığımızı kullanamayacağız. Lightning uyumlu yeni bir kulaklık alınması gerekecek.

Şimdiye kadar ortaya attığı yüzlerce iddanın pek çoğu doğru çıkan @rvleaks yani Evan Blass, yeni İPhone için de bir iddia ortaya attı. Evan Blass'a göre yeni İPhone 16-17 Eylül tarihinde satışa çıkacak. Açıklanan bu tarih Amerika ve Avrupa başta olmak üzre kısıtlı bir bölgeyi kapsayacakken ürünün ülkemize ne zaman geleceği belirsiniz.



Kaan Terzioğlu: Darbeciler Bizi İhalelere Sokmadı








Etiketler: İphone  7  Nin  Çıkış  Tarihi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER