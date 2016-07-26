

Apple'ın 2017 yılındaki amiral gemisi olarak olan İPhone 7'nin tanıtılmasına az kaldı. Süre yaklaşırken de iddialar gelmeye başladı. Yaptığı sızıntıların doğruluğuyla ünlü @evleaks ise yeni İPhone'un satış tarihini açıkladı.



Apple'ın klasikleşen lansman dönemlerinden olan Eylül lansmanında gelmesine kesin gözüyle bakılan İPhone 7, beraberinde pek çok yeniliği getirecek. Bu yeniliklerden birisi de 3.5mm kulaklık girişinin kaldırılması olacak. Eğer iddialar yanlış çıkmazsa yeni İPhone'da müzik dinlemek için halihazırdaki kulaklığımızı kullanamayacağız. Lightning uyumlu yeni bir kulaklık alınması gerekecek.



Şimdiye kadar ortaya attığı yüzlerce iddanın pek çoğu doğru çıkan @rvleaks yani Evan Blass, yeni İPhone için de bir iddia ortaya attı. Evan Blass'a göre yeni İPhone 16-17 Eylül tarihinde satışa çıkacak. Açıklanan bu tarih Amerika ve Avrupa başta olmak üzre kısıtlı bir bölgeyi kapsayacakken ürünün ülkemize ne zaman geleceği belirsiniz.



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