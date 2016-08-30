İPHONE 7'NİN ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU
Apple, "iPhone 7" ismiyle tanıtılması beklenen yeni iPhone modeli için lansman tarihini duyurdu.
Yeni iPhone modelleri ve belki de yeni Apple Watch, gelecek hafta Çarşamba günü, yani 9 Eylül 2016'da ABD'nin Kaliforniya eyaletinde San Francisco şehrinde tanıtılacak.
Apple, tanıtım gecesi için şirketlere davetiye göndermeye başladı.
Bill Graham Civic Salonu'nda gerçekleştirilecek organizasyon Türkiye saat ile 22'de başlayacak.
Gecede yeni modellerin tanıtımını Apple CEO'su Tim Cook'un yapması bekleniyor.
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