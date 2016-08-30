O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

iphone 7'nin çıkış tarihi belli oldu

İPHONE 7'NİN ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Apple, "iPhone 7" ismiyle tanıtılması beklenen yeni iPhone modeli için lansman tarihini duyurdu.

Tarih : 30 Ağustos 2016, 09:20
Puan Ver : İphone 7'nin Çıkış Tarihi Belli Oldu(0/10)



Yeni iPhone modelleri ve belki de yeni Apple Watch, gelecek hafta Çarşamba günü, yani 9 Eylül 2016'da ABD'nin Kaliforniya eyaletinde San Francisco şehrinde tanıtılacak.



Apple, tanıtım gecesi için şirketlere davetiye göndermeye başladı.


Bill Graham Civic Salonu'nda gerçekleştirilecek organizasyon Türkiye saat ile 22'de başlayacak.



Gecede yeni modellerin tanıtımını Apple CEO'su Tim Cook'un yapması bekleniyor.










Etiketler: İphone  7  Nin  Çıkış  Tarihi  Belli  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER