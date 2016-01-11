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iphone 7'lerde 'kulaklık' isyanı

İPHONE 7'LERDE 'KULAKLIK' İSYANI

Bu yılın sonbahar döneminde satışa sunulması beklenen iPhone 7'de kulaklık girişinin olmayacağı yönünde çıkan sayısız haber üzerine kullanıcılar isyan etti, 210 bini aşkın imza toplanarak kulaklık girişinin kaldırılmaması istendi.

Tarih : 11 Ocak 2016, 09:40
Puan Ver : İphone 7'lerde 'kulaklık' İsyanı(6/10)4


Apple'ın kulaklık girişini iPhone 7'den kaldırmasını engellemek isteyenler, aktivist site SumOfUs.org'da dört günden kısa bir sürede 210 binin üzerinde imza toplamayı başardı.

Sitede yer alan dilekçe, Apple'ı "müşterilerini tekrar kazıklamakla" suçluyor. Site, iPhone 7'nin kulaklık girişi olmadan gelmesinin "muhtemelen geri dönüştürülmeyecek tonlarca elektronik çöp" oluşmasına neden olacağını ileri sürüyor. Dilekçede şu satırlar önce çıkıyor:



"Apple'a müşterilerine ve gezegenimize saygı duyması gerektiğini söyleyin. Standart kulaklık girişini koruyun."



"Bu (fikir) Apple'ın kurumsal oyun kitabından çıkmıştır. Birkaç sene önce iPod'un orijinal dock bağlantısı yenisiyle değiştirilmişti. Bu yüzden sayısız kablo ve şarj aleti işe yaramaz hale gelmişti."

Apple'ın yenilenebilir enerjiye ancak halkın baskısı sayesinde yatırım yapmaya başladığını söyleyen dilekçe, bunun tekrarlanabileceğine inanıyor. İşin ilginç yanı, iPhone 7 hakkında henüz herhangi bir kesin bilgiye sahip olmamamız. Kulaklık girişinin yerine Lightning'in kullanılacağı bir süredir konuşulsa da bu yönde kesin bir bilgi henüz ortaya çıkmış değil. Yine de dilekçeyi imzaların sayısı hızla artmaya devam ediyor ve destekçilerin yavaşlamaya niyeti yok gibi görünüyor.








Etiketler: İphone  7  Lerde    Kulaklık    İsyanı    haber

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