Apple iPhone 7'nin satışa çıkmasıyla birlikte ilginç bir konu dikkat çekmeye başladı. iPhone 7'de ses sorunu olduğu iddia ediliyor. Bu ilginç iddia sizlerle.



Apple iPhone 7'nin satışa çıkmasıyla birlikte ilginç bir konu dikkat çekmeye başladı. iPhone 7'de ses sorunu olduğu iddia ediliyor. Bu ilginç iddia sizlerle.







iPhone 7 ve iPhone 7 Plus geçtiğimiz hafta itibariyle artık satışta. Hemen her iPhone modelinde gündeme gelen kronik sorunlara bir yenisi eklenmiş olabilir. Farklı kaynaklarda dikkat çeken bu sorun cihazın ilginç bir ses çıkardığı yönünde. Peki ama nasıl?



iPhone 7 ses sorunu kronik mi?



512 Pixels, TechCrunch, Apple Insider ve Engadget gibi sitelerin editörleri tarafından gündeme getirilen bu sorun, cihazdan ilginç bir ses çıktığı yönünde. Söz konusu sesin kaynağı henüz belli değil ancak bu ses kayıt altına alınmış durumda. Aşağıdaki kısa videodan söz konusu sesi dinleyebilirsiniz.



Sorunun sebebi belli olduğu için konu hakkında birden fazla teori bulunuyor. 512 Pixels'in editörü sorunun cihazın yük altındayken ortaya çıktığını söylüyor. TechCrunch ise bu iddiayı destekliyor. 3DMark performans testinde ve cihazın yeniden yükleme işlemi sırasında bu ses duyulabiliyor.



Teoriler arasında en mantıklı olanı cihazın elektronik bağlantılarının bir çeşit parazite neden olduğu yönünde. Söz konusu parazit telefonun hoparlör sistemine yansıyor ve bir çeşit parazit sesinin çıkmasına sebep oluyor. Apple tarafından konuyla ilgili yapılan resmi bir açıklama yok. Ancak firmanın değişim ve iade konusunda son derece esnek olduğu biliniyor. Yani sorunu yaşayan kullanıcılar cihazlarını kolayca değiştirebilecektir.



Xbox Live Gold Üyelerine “Bedava” Fırsatlar!