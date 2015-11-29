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iphone 7'de büyük değişim!

İPHONE 7'DE BÜYÜK DEĞİŞİM!

Apple'ın önümüzdeki yılın Eylül ayında tanıtıp akabinde satışa sunacağı iPhone ailesinin bir sonraki üyesi olacak iPhone 7'ye yönelik bilgiler gelmeye devam ediyor.

Tarih : 29 Kasım 2015, 09:44
Puan Ver : İphone 7'de Büyük Değişim!(6/10)6


Apple'ın önümüzdeki yılın Eylül ayında tanıtıp akabinde satışa sunacağı iPhone ailesinin bir sonraki üyesi olacak iPhone 7'ye yönelik bilgiler gelmeye devam ediyor. Dedikodu kazanının altına atılan son oduna baktığımızda iPhone 7'nin su geçirmez formda olacağını görüyoruz ki bu iddiayı Apple'ın son patent başvurusuyla birleştirdiğimizde mantıklı bir zemine oturduğunu söyleyebiliriz.



Aşağıdaki patent çizimlerinden de gördüğümüz gibi Apple, yuvaları kapakla örtmek suretiyle halef iPhone'un iç bileşenlerini kuru tutacak bir tasarım geliştirmekte. 'Kapaklı yuvalara sahip elektronik cihazlar' ismini taşıyan patentin temelinde gerekmediği sürece yuvaların örtülmesi yatıyor. Yani örneğin arama gelmediği sürece hoparlörler kapak altında kalacak.








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