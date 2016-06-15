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iphone 7'de, apple – ıntel ortaklığı kesinleşti!

İPHONE 7'DE, APPLE – INTEL ORTAKLIĞI KESİNLEŞTİ!

İki Amerikalı teknoloji devi Apple ve Intel; iple çekilen iPhone 7 için ortak hareket etme kararı aldı. Ancak Qualcoom da, tüm gücünü kaybetmiş değil.

Tarih : 15 Haziran 2016, 10:35
Puan Ver : İphone 7'de, Apple – Intel Ortaklığı Kesinleşti!(10/10)9


İki Amerikalı teknoloji devi Apple ve Intel; iple çekilen iPhone 7 için ortak hareket etme kararı aldı. Ancak Qualcoom da, tüm gücünü kaybetmiş değil.



Bloomberg'in haberine göre Apple ve Intel yöneticileri, iki dev firma arasındaki işbirliğini resmen onayladı. Apple iPhone 7'nin bazı modellerinde, Intel yonga setleri kullanılacak.



Elbette bu gelişme, yıllardır Apple için yonga ve işlemci üreten Qualcomm'un elini zayıflatmış olsa da, Qualcomm oyun dışı kalmış değil. Büyük Elma, iPhone 7'yi bazı pazarlarda Intel, bazı pazarlarda Qualcomm yongaları ile donatma niyeti güdüyor.



Apple'ın Intel yongası kullanacağı pazar beklendiği gibi Amerika Birleşik Devletleri… AT&T Amerika tarafından satışa sunulan iPhone 7 modelleri, Intel ile donatılacak. Henüz hangi işlemcinin kullanılacağı ve bu işlemcinin hızının ne olacağı bilinmiyor.



Apple, diğer dev servis sağlayıcısı Verizon ile pazara süreceği akıllı telefon modellerinde ise Qualcomm ile işbirliğini sürdürecek. Söz konusu modellerin Çin başta olmak üzere, tüm Uzak Doğu ve Asya ülkelerinde satışa sunulması bekleniyor.



Intel, kısa süre önce Atom yongalarını piyasadan çektiğinde, bu gelişme; şirketin, akıllı telefon ve tablet pazarından uzak duracağı şeklinde yorumlanmıştı. Zira şirket de, artık bir donanım firmasından ziyade bulut ve telekomünikasyon şirketi haline dönüştüğünü iddia eden açıklamalarda bulunuyordu. Ne var ki Intel, doğal olarak karını maksimize etmeyi tercih ederek, Apple ile son derece zekice olduğunu düşündüğümüz bir anlaşma yaptı. Eğer yeni nesil Büyük Elma telefonlarındaki yongalar iyi not alırsa, Atom'un bıraktığı nispeten kötü iz dünyadan silinebilir ve Intel, yine kasabanın şeriflerinden biri olabilir.



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Etiketler: İphone  7  De  Apple    Intel  Ortaklığı  Kesinleşti    haber

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