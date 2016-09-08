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iphone 7 ve iphone 7 plus'ın türkiye satış fiyatı belli oldu

İPHONE 7 VE İPHONE 7 PLUS'IN TÜRKİYE SATIŞ FİYATI BELLİ OLDU

Apple'ın merakla beklenen lansmanı start aldı.

Tarih : 08 Eylül 2016, 09:41
Puan Ver : İphone 7 Ve İphone 7 Plus'ın Türkiye Satış Fiyatı Belli Oldu(5/10)4


Apple'ın merakla beklenen lansmanı start aldı. TSİ 20:00'da başlayan lansman ile aralarında iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ın da olduğu yeni Apple ürünleri görücüye çıktı. Peki iPhone 7 Türkiye'de ne zaman satışa çıkıyor? iPhone 7'nin Türkiye satış fiyatı ne olacak? İşte yeni iPhone modelleri ile ilgili bilmeniz gereken her şey...



 iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ın tüm özellikleri ve fiyatları belli oldu. iPhone 7 ve iPhone 7'ye dair değişiklikler, yeni özellikler belli oldu. Satış fiyatı ne kadar? Ne zaman satışa çıkıyor? Kulaklık girişi tamamen kaldırıldı mı? gibi sorular da yanıtlarını buldu. Bu arada iOS 10'un 13 Eylül'de indirilebileceği belirtiliyor. İşte Apple'ın yeni ürünü iPhone 7 ve Apple Watch 2 hakkında bilmeniz gereken her şey...



iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ın tüm özellikleri ve fiyatları belli oldu... Aralarında iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ın da olduğu yeni Apple ürünleri, düzenlenen lansmanla görücüye çıktı. Apple'ın merakla beklenen lansmanı Türkiye saatiyle 20.00'de başladı. Lansmanda aralarında iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ın da olduğu yeni Apple ürünleri görücüye çıktı. "Carpool Karaoke"e konuk olan Apple'ın CEO'su Tim Cook, lansman başlamadan önce salondaki perdeye yansıtılan görüntülerde karaoke yaptı. Cook, App Store'dan indirilen uygulama sayısının 140 milyarı geçtiğini açıkladı. Yeni iPhone'lar 9 Eylül'de ön siparişe çıkacak. iPhone 7 ve iPhone 7 Plus, 16 Eylül'den itibaren ise raflardaki yerini alacak.








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