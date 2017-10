Bildiğiniz gibi şu sıralar Apple cephesinde tüm gözler bu yıl çıkacak yeni iPhone modellerine ve özellikle de iPhone 8'e çevrilmiş durumda. Ancak bir yandan bu yeni telefonlar için bekleyiş sürerken bir yandan da şirketin şu anda piyasada olan telefonlarının satışa hızla devam ediyor. Şirketin son amiral gemisi iPhone 7 ve 7 Plus satışları ile Apple'ın yüzünü güldürmeyi başardı.



Yayınlanan son verilere göre kullanıcılar tarafından büyük ilgi gören iPhone 7 ve 7 Plus, ABD'de en çok kullanılan iPhone modeli oldu. Daha önce ilk sırada yer alan iPhone 6S ve 6s Plus ise ikinci sıraya geriledi.



Bugün ABD'de 48 milyon iPhone 7 ve 7 Plus kullanılıyor. İkinci sırada ise 47 milyonla iPhone 6S ve 6S Plus geliyor. Bunun dışında ABD'de 46 milyon daha iPhone bulunuyor. Bu geriye kalan 46 milyon iPhone'un 39 milyonunu iPhone 6 ve 6 Plus oluşturuyor. ABD'de kullanılan iPhone SE'nin sayısı ise 7 milyon.















