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iphone 7 türkiye'ye ne zaman gelecek?

İPHONE 7 TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Apple'ın merakla beklenen telefonu iPhone 7 bu haftaiçinde duyuruldu. Yeni akıllı telefon 16 Eylül tarihinden itibaren Türkiye'de satışa sunulacak.

Tarih : 12 Eylül 2016, 15:14
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Apple'ın merakla beklenen lansmanı geçtiğimiz haftaiçi yapıldı. Lansmanda aralarında iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ın da olduğu yeni Apple ürünleri görücüye çıktı. “Carpool Karaoke”e konuk olan Apple'ın CEO'su Tim Cook lansman başlamadan önce salondaki perdeye yansıtılan görüntülerde karaoke yaptı.

 

Büyük ilgiyle takip edilen lansmanda iPhone 7 ve iPhone 7 Plus ve Apple Watch Series 2 tanıtıldı. Aynı zamanda Super Mario'nun App Store'a geleceği müjdesi verildi.

 

İPHONE 7 NE ZAMAN TÜRKİYE'YE GELECEK?

 

9 Eylül'de ön siparişe açılan iPhone 7 ve iPhone 7 Plus ise 16 Eylül'den itibaren raflardaki yerini alacak.

iPhone 7 satışa sunuldu. ABD'de 32 GB'lık model için 709 dolar fiyat belirlendi. Henüz kesinleşmemekle birlikte iPhone 7'nin Türkiye'deki satış fiyatının ise 4 bin lira civarında olacağı belirtiliyor.

Fransa'da 32 GB'lık iPhone 7'nin satış fiyatı 636 Euro yani 2 bin 98 lira. Bayram tatili sırasında 11-13 Eylül tarihlerinde İstanbul-Paris yolculuğu yapmak isteyenler 500 dolara (Bin 480 TL) gidiş dönüş uçak bileti bulabiliyor.

İphone 7 almak isteyenler Türkiye'de 4 bin lira vermek yerine, 3 bin 578 liraya bayram tatilinde hem Paris'i gezip, hem de iPhone 7 sahibi olabilir.








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