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iphone 7 teknik özellikleri - ıphone7 ne zaman çıkacak?

İPHONE 7 TEKNİK ÖZELLİKLERİ - IPHONE7 NE ZAMAN ÇIKACAK?

iphone 7 Teknik Özellikleri - Iphone7 Ne Zaman Çıkacak? - Iphone 24/7 hakkında merak edilen detaylar 15 Kasım 2015 Pazar tarihli haberimizdedir.Ortaya çıkardığı her yeni model ile daha fazla kullanıcıya ulaşan Apple markası gelişim sürecine Iphone7 ile hız vermektedir.

Tarih : 15 Kasım 2015, 12:13
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Apple'ın son dönemde giriştiği geniş ekranlı iPhone modeli fikri ile başarılı bir satış grafiği yakalamayı başardı.iPhone serisinin yeni üyesi iPhone 7 ise ne zaman piyasaya çıkacağı şimdiden merak konusu oldu. Geniş ekranlı iPhone modelleriyle oldukça başarılı bir satış grafiğine ulaşan Apple'ın üzerinde çalıştığı iPhone 7, şirketin yakın takipçisi olan Yasser Farahi'ye yeni iPhone modelinin neye benzeyeceği sorulduğunda, başarılı tasarımcıdan muhtemel bir görünüm geldi.



 



Apple'ın 2015'te akıllı telefonlarda birçok güncellemeye gideceğini kaydeden uzmanlar, bu nedenle Apple hayranlarının 2015'te çıkacak yeni ürünlerle şoka girebileceğini ifade etti.Yayınlanan birçok raporun bu yönde verilebilecek bir kararı desteklediğini kaydeden uzmanlar, 2015'in ilk yarısında iPhone 6s'in ikinci yarısında da iPhone 7'nin satışa sunulabileceğini iddia etti.



Tayvanlı yetkililer ise, teknoloji sitesi Techno Buffallo'ya yaptığı açıklamada Apple'ın yeni telefonlarında çift RAM kullanacağını ifade etti. Yetkililer böylelikle yeni telefonlarda 2 GB RAM, tabletlerde ise 4 GB RAM olacağını kaydetti.



 



Yetkililerin ortaya attığı bir başka iddia ise, Apple'ın mini bir iPhone yapabileceği yönünde oldu. Bu ürünün de 2015'te piyasada yer alabileceğini ifade eden yetkililer telefonun 4 inç ekranlı olabileceğini belirtti.



 



Telefon devini yakından takip eden Yasser Farahi'ye yeni cihazın neye benzeyeceği sorulduğunda, cevap olarak muhtemel bir iPhone 7 tasarımı paylaştı.








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