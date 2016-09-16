

el reşit 514 defaiPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ın beraberinde getirdiği en dikkat çekici yeniliklerden biri de cihazlara toz ve suya dayanıklılık özelliği getiren IP67 sertifikasıydı.







Diğer yandan bir ayrımın altını bir kez daha çizmekte yarar var: Cihazlar suya dayanıklı olsalar da su geçirmez değiller. Dolayısıyla elinizde bir iPhone 7'yle fazla derinlere dalmak pek de iyi bir fikir değil. Peki IP67 sertifikası tam olarak ne anlama geliyor ve iPhone'u sudan ne kadar koruyor?







IP67'deki 'IP', "Ingress Protection" ("Giriş Koruması") ifadesinin kısaltması, 6 ve 7 rakamı da sırasıyla toz ve suya dayanıklılık düzeyini temsil ediyor.







6; toza dayanıklılık için verilebilecek en yüksek düzey, dolayısıyla iPhone 7 ve iPhone 7 Plus küçük parçacıklara karşı tamamen korunuyor. Suya dayanıklılık düzeyini belirleyen 7 ise maksimum düzeyin 9 olduğunu göz önünde bulundurursak oldukça etkili olsa da mükemmellikten uzak bir değer.