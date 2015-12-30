İPHONE 7 SUYA DAYANIKLI OLACAK!
Yeni nesil iPhone'la alakalı bazı iddiaları doğrulayan taze bir rapor yayınlandı.
Son yıllarda suya ve toza karşı dayanıklılığı olan telefonlar çıktı. Sanırım Apple da bu özellikleri iPhone'da kullanmak istiyor. Sene başından beri ortaya atılan iddialar bu yöndeydi. Şimdi aynı rivayetler bir kere daha gündeme geldi.
Çinli yayın Commercial Times'ın raporuna göre iPhone 7 ve 7 Plus'ın suya dayanıklı olması bekleniyor. Ayrıca anten çizgileri de kaldırılacak. Yeni alaşımın dedikodularda geçen bu noktaları çözeceği belirtiliyor.
iPhone 7 kasasında söz sahibi yine Catcher Technology olacak. %30-35'lik paydan söz edilmiş. Apple ve Catcher Technology'nin dostluğu bir hayli eski. Bu bilgiler Catcher'ın gelecekteki satışlarını analiz eden bir araştırma şirketi tarafından verildi. Sonuçta iPhone 7'nin nasıl olacağına dair herhangi bir ayrıntıyı doğrulamanın yolu yok. Yeni gelişmeler oldukça sizlere bildirmeye devam edeceğiz.
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