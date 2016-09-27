Apple iPhone 7 satış rakamları ile ilgili önemli bir analiz ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıllara oranla iPhone 7 ve iPhone 7 Plus daha az satıyor.



Apple iPhone 7 satış rakamları ile ilgili önemli bir analiz ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıllara oranla iPhone 7 ve iPhone 7 Plus daha az satıyor.



Alman araştırma firması GfK tarafından ortaya çıkarılan bir iddiaya göre iPhone 7 satış rakamları bu yıl, geçtiğimiz yıla oranla %25 daha düşük seviyede. Peki bu rakam ne anlama geliyor? Apple, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus satışlarından beklediğini bulabilecek mi?



iPhone 7 satış rakamlarında son durum!



iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerinin satışa çıkmasının ardından ikinci haftaya girildi. Cihazların satışına geçtiğimiz hafta sonu 30 ülke daha eklendi. Önümüzdeki ay ülkemizde de satışa çıkması beklenen iPhone 7 modelleri geçtiğimiz yıla oranla %25 daha az satıyor.



Firma daha önce yaklaşık 100 milyon adet iPhone 7 (iPhone 7 Plus dahil) satışı beklediğini duyurmuştu. Ancak bu rakam daha aşağı seviyede olabilir. İlk haftanın geride bırakılmasından sonra rakamlar Apple için beklenenden daha düşük seviyede.



İddiaya göre Apple'ın donanım parçaları üretimindeki siparişlerini geri çektiği söyleniyor. Yani Apple da durumu fark etmeye başlamış durumda. Eğer düşüş bu seviyede kalırsa telefonun yıl sonuna kadar dünya genelinde 45 milyon adet satması bekleniyor. 2017 yılının ilk çeyreğinde ise 35 milyon iPhone 7 satışı bekleniyor. Yani ilk günlerde açıklanan 100 milyonluk satış hedefi 80 milyon seviyelerinde kalabilir.



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