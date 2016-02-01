

Apple'ın yeni model Telefonu iPhone 7 Plus'un özellikleri ufaktan belli olmaya başladı.



Apple'e yakınlığı ile bilinen güvenilir Analistlerinden olan Ming-Chi Kuo'nun açıklamalarına göre Apple, iPhone 7 Plus modelinde Çift Kamera teknolojisini kullanacakmış.



Detaylı olarak MacRumors sitesinde de yer verilen haberde; Çift kamera özelliği aslında adından da anlaşılacağı gibi ortak olarak kullanılan iki Kamera anlamına geliyor.



Birlikte tek bir yüksek çözünürlük Fotoğraf üretilmesini sağlayan Çift Kamera özelliği; bu sayede daha kaliteli bir Görüntü elde edilmesini de mümkün kılıyor.



Yılın en fazla beklenen Telefonlarından biri de şüphesiz iPhone 7. Uzun süredir özellikle Kulaklık Girişi/Ses Girişi konusunda radikal bir değişikliğe gitmesi beklenen Apple'ın anlaşılan değişikliği sadece bununla da kalmayacak.



Kuo'nun bir diğer verdiği bilgi ise: iPhone 7 Plus'ın iki farklı modelle satışa sunulacak olması. Kuo'ya göre Apple, hem Çift Kamera Teknolojili, hem de Standart kameralı iPhone 7 Plus modellerini piyasaya sürecekmiş.



Tabii bu özelliklerin hepsi, her ne kadar güvenilir bir Analistten geliyor olsa da henüz söylenti aşamasında. Bakalım, ilerleyen dönemler de yeni iPhone'lar neye benzeyecek? Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz.



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