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iphone 7 plus'ta kulaklık girişinin yerini ne aldı?

İPHONE 7 PLUS'TA KULAKLIK GİRİŞİNİN YERİNİ NE ALDI?

iPhone 7 Plus'ı parça parça ettiler; kulaklık girişinin neye "kurban gittiğini" ortaya çıkarttılar!

Tarih : 19 Eylül 2016, 09:38
Puan Ver : İphone 7 Plus'ta Kulaklık Girişinin Yerini Ne Aldı?(7/10)9


iFixit'in iPhone 7 Plus'ı parçalarına ayırma çalışması, Apple'ın elimizden aldığı kulaklık girişinin yerinin büyük oranda Taptic Engine tarafından kaplandığını ortaya çıkardı.



Home düğmesine bastığınızda tüm telefonun titremesini sağlayan Taptic Engine'in telefon içinde yer kaplaması şaşırtıcı değil. Titreşim bileşenleri iPhone 6S'tekine kıyasla çok daha büyük, ancak bunun kulaklık girişinden yoksun yaşamaya değip değmeyeceğinin kararı size ait. iPhone 7 Plus'ın pil kapasitesinin ise 2.900mAh olduğu ortaya çıktı. iPhone 6S Plus'ın pili, 2.750mAh kapasitesindeydi.



iPhone 7 Plus iki ayrı kamera sensörüne sahip olsa da, bunları tek modüle sığdırıyor. Bununla birlikte kamera çıkıntısını sevmeyenlerin sinirlerini biraz daha bozacak bir gelişme var. iPhone 7 Plus'ın kamerası, su geçirmezlik için kasaya entegre edildiğinden biraz daha kabarık duruyor.



iFixit, incelemelerini henüz tamamlamadığı için telefona henüz bir "onarılabilirlik puanı" vermiyor. Ancak kullanılan yapıştırıcı miktarının bolluğu, cihazın tamir puanının pek yüksek olmayacağının ipucunu veriyor gibi.








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