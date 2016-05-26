Apple iPhone 7 modelinin olduğu iddia edilen bir baskı kalıbına ait fotoğraflar basına sızdı. İşte o fotoğraflar!



Apple iPhone 7 modelinin olduğu iddia edilen bir baskı kalıbına ait fotoğraflar basına sızdı. İşte o fotoğraflar!



Apple iPhone7 ve iPhone 7 Plus modellerine son günlerde sıkça gündeme geliyor. Dört adet hoparlör yuvası ve cam gövde gibi iddialarla karşımıza çıkan telefon, şimdi ise baskı kalıbına ait fotoğraflar ile yine karşımızda.



iPhone 7 ve iPhone 7 Plus gövdesi nasıl olacak?



Bazı iddialar cam gövdeyi işaret etse de aslında ürünün yine alüminyum gövdeyle beklendiğini belirtelim. Yani gövde materyali konusunda bir değişiklik yapılması otoriteler tarafından beklenmiyor. Diğer yanda iddiaların artık yavaş yavaş aynı şeylerden bahsetmesi, telefonun tasarımına ilişkin son noktaya gelindiğini gösteriyor olabilir.



Son haftalarda basına yansıyan tüm iddialar, iPhone 7 Plus modelinde çift kamera olacağı yönünde. Nitekim bu haberimizin görsellerinde de çift kamera kullanılacağı görülebiliyor. Kalıbın sol üst köşesindeki kamere yuvası, tek bir kamera için oldukça büyük. Yan yana duran iki kamera lensi için ise oldukça ideal.



Aşağıdaki görselde kamera konusundaki bu detayı görebilirsiniz. Sol tarafta iPhone 7, sağ tarafta ise iPhone 7 Plus'a ait olduğu iddia edilen kalıplar yer alıyor. Bu kalıplar alüminyum gövdeye yüksek basınç ile şeklini verecek olan çelik plakalar. Dolayısıyla henüz bitmiş bir gövde yok. Telefonun Eylül ayı içerisinde duyurulması ve 2016 yılı bitmeden ülkemizde satışa sunulması bekleniyor. iPhone 7 ve iPhone 7 Plus hakkında daha fazla bilgi için bizi takipte kalın.



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